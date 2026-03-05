Ginnastica Riviera dei Fiori, pioggia di podi tra Varazze e Genova: ottimo avvio di stagione per artistica maschile e femminile

Questo weekend e quello precedente hanno visto gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori protagonisti nelle gare di artistica maschile e femminile, con ottime prestazioni e numerosi podi nelle prime competizioni della stagione. Sabato 21 febbraio le ragazze dell’artistica femminile hanno inaugurato l’annata agonistica con la prima prova del campionato individuale PGS a Varazze, occasione utile per testare i nuovi esercizi preparati negli ultimi mesi. Subito grandi risultati: oro nell’assoluta per Greta Martalò e Stella Elena, oro al corpo libero per Sara Papirio e bronzo alla trave per Alessia Saccoccia.

Buone anche le prove delle compagne Ilaria Vitulano, Alice Serini e Annalisa Driza, che pur senza centrare il podio hanno dimostrato di potersi confrontare con tante avversarie mantenendo un ottimo livello. Tra le allieve, la giovane Camilla De Simone ha mostrato grinta e determinazione alla sua prima esperienza in questa categoria. Domenica 1° marzo le ginnaste hanno poi fatto il loro esordio FGI nel Campionato di Squadra junior/senior LE3 base, chiudendo al quarto posto con un punteggio molto vicino al podio. In gara Alessia Saccoccia, Sara Papirio, Stella Elena e Siria Cianci, impegnate nel Livello Eccellenza, il più alto del circuito Silver. Le atlete continueranno ora a lavorare per aumentare la difficoltà al volteggio e puntare al podio nella prossima prova.

Weekend intenso anche per i giovani ginnasti della sezione maschile, impegnati a Genova in una doppia competizione. Sabato 28 febbraio, nel campionato individuale PGS, sono arrivati diversi podi: argento per Samuele Lombardo e bronzo per Pietro Serini nel programma B. Nella categoria Promo Mini, splendido super oro per l’allievo Emanuele Norberti, primo nell’assoluta (somma di tutti gli attrezzi). Nella Promo Propaganda sono arrivati l’oro di Gabriele Norberti, l’argento di Andrea Driza e il quarto posto di Jacopo Romeo. Domenica 1 marzo si è poi disputata la prima prova del Campionato individuale FGI Silver, gara combattuta e di alto livello tecnico. Nel livello LA: Damiano D’Agui ha chiuso al 12° posto nella categoria A1, mentre Jacopo Romeo è arrivato 6° nella A2.

Nel livello LB: Emanuele Norberti ha conquistato il 2° posto nella A1, Gabriele Norberti il 1° posto nella A3, con Andrea Driza 4° nella stessa categoria.

Nel livello LC: Samuele Lombardo ha ottenuto il 1° posto nella A1 e Pietro Serini il 2° posto nella A3.

Il team tecnico formato da Damiano Giunta, Elisa Addiego e Giulia Bellone ha espresso soddisfazione per questo avvio di stagione, sottolineando la voglia di continuare a lavorare in palestra per migliorare sempre di più.