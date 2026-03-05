Dal Sanremo Rugby alla maglia azzurra: Edoardo Berchiolli convocato nella Nazionale Under 18

Sanremo si tinge di azzurro con la convocazione di Edoardo Berchiolli nella Nazionale Italiana Under 18, per il match contro il Galles del prossimo 14 marzo.

Berchiolli, ora in forza al Parabiago, è cresciuto nel settore giovanile del Sanremo Rugby, prima di iniziare il percorso che lo ha portato a vestire la maglia azzurra.

“La convocazione di Edoardo Berchiolli in Nazionale è motivo di grande orgoglio per la nostra società - dichiarano dal Sanremo Rugby - è un traguardo di valore ed è anche un prezioso riconoscimento per il lavoro del nostro settore giovanile, dei tecnici e dei volontari. Un risultato che ci sprona a lavorare sempre meglio e sempre mettendo al centro la crescita dei nostri ragazzi”.



