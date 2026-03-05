Milano-Sanremo, arrivo a Sanremo tra le 16.37 e le 17.14: ufficiali gli orari della Classicissima

È fissato tra le 16.37 e le 17.14 l’arrivo in via Roma a Sanremo della 117ª edizione della Milano-Sanremo, in programma sabato 21 marzo. La Classicissima di primavera, lunga complessivamente 298 chilometri, si prepara a regalare ancora una volta spettacolo lungo tutto il tracciato che porterà i corridori dalla Lombardia alla Riviera ligure. Per il terzo anno consecutivo la corsa scatterà da Pavia, con partenza da piazza della Vittoria. Sono attese 25 squadre, ciascuna composta da sette atleti. Il villaggio di partenza sarà lasciato alle 10, con il via ufficiale sarà dato alle 10.10.

Dopo la partenza, i corridori passeranno da Zeccone tra le 10.17 e le 10.18 e da Certosa di Pavia tra le 10.25 e le 10.26. Il gruppo farà quindi ritorno a Pavia per dirigersi poi a San Martino Siccomario (10.38-10.41) e quindi lungo il nuovo tracciato verso Zinasco Nuovo (10.53-10.57) e Sannazzaro de’ Burgondi (11.03-11.08), con attraversamento del Po sul ponte della Gerola e arrivo a Casei Gerola tra le 11.18 e le 11.24. L’ingresso a Voghera è previsto da via Lomellina (Medassino), con passaggio in viale della Repubblica tra le 11.28 e le 11.35. A seguire Rivanazzano Terme (11.37-11.45), quindi l’ingresso in provincia di Alessandria con Viguzzolo (11.48-11.58) e Tortona (11.54-12.03). Successivamente la corsa affronterà il passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri (con arrivo previsto per le 13-45 circa) e dirigersi verso la Riviera, attraversando Savona alle 14.23 per arrivare poi a Imperia circa 90 minuti dopo.

Come da tradizione, sarà il tratto conclusivo verso via Roma a decidere la corsa, con il tradizionale passaggio da Poggio, dove la nuova Piazza della Libertà sarà pronta ad accogliere gli atleti in volata. L’arrivo nella città dei fiori è previsto, a seconda dell’andatura, tra le 16.37 e le 17.14, quando si conoscerà il vincitore della nuova edizione della Classicissima. Un appuntamento che, ancora una volta, promette di richiamare migliaia di appassionati lungo le strade e davanti agli schermi.