Sanremo Rugby: domenica di impegni tra Genova e Torino per le squadre femminili e l’Under 18

Domenica intensa per il Sanremo Rugby, con le squadre femminili e l’Under 18 maschile impegnate tra Genova e Torino. Le ragazze Under 14, 16 e 18 hanno partecipato al loro raggruppamento di categoria al campo “Albonico” di Grugliasco, mostrando entusiasmo e collaborazione. «Le ragazze hanno giocato bene, si sono divertite e si sono amalgamate bene con le altre squadre», ha commentato Franco Parini, allenatore delle formazioni femminili biancazzurre. «C’è ancora da lavorare sull’organizzazione di squadra e ci focalizzeremo su questo punto nei prossimi allenamenti».

L’Under 18 maschile, insieme ai pari età di Savona e Imperia, ha invece disputato una partita di campionato contro Amatori Genova al campo “Carlini”. «La partita è stata molto combattuta – aggiunge Mirko Di Vito, presidente del Sanremo Rugby – si sono visti diversi placcaggi e anche alcune belle azioni corali». Una domenica che conferma l’impegno e la crescita delle formazioni giovanili del club ligure.