NLP sogna in Serie D: colpo a Cogoleto, quinto posto e corsa playoff viva. Under 13 ko, festa per i più piccoli

La NLP continua a sognare e lo fa con una prestazione di grande maturità in Serie D. In trasferta contro Cogoleto, la Controcorrente NLP domina l’incontro dall’inizio alla fine e porta a casa un meritato successo per 3-1, confermando solidità e continuità. Un risultato pesantissimo che consente alla società matuziana di salire al quinto posto in classifica, a soli due punti dal quarto, a testimonianza del grande lavoro svolto a tutti i livelli: dirigenti, allenatrici e atlete. Decisiva la prova delle ragazze guidate da Michela Valenzise e Silvia Cimino, capaci di mantenere sempre il controllo del match. “Una vittoria che premia l’impegno quotidiano del gruppo”, potrebbe essere il riassunto perfetto della serata.

Ora una settimana di lavoro per preparare il prossimo, delicato appuntamento contro Imperia Volley, sfida che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali. Weekend più complicato invece per la formazione Under 13 Colorificio Carini NLP, sconfitta 3-0 sul campo del Golfo Diana. Una trasferta difficile che, nonostante il risultato, ha rappresentato un’importante occasione di crescita: spirito di squadra e progressi tecnici restano segnali positivi nel percorso iniziato a inizio anno.

Spazio anche al divertimento per i più piccoli grazie alla Festa di Carnevale organizzata a Diano Marina: un pomeriggio di giochi, partite e sorrisi con atleti di diverse società, nel segno dei veri valori dello sport, quelli che vanno oltre il risultato.