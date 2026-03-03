I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: ancora una vittoria per l’Under 15, tre punti anche per la Juniores

È di due vittorie e una sconfitta il bilancio delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti scese in campo nel fine settimana. Torna al successo la Juniores di mister Fabio Luccisano che supera il Serra Riccò e sale a 36 punti in classifica. Prosegue la marcia dell’Under 15 allenata da Marco Anzalone: vittoria contro il Pontelungo e +13 sulla diretta inseguitrice Genova Calcio. Sconfitta interna, invece, per l’Under 16 di mister Paolo Sturaro, superata al “Ciccio Ozenda” dal Celle Varazze.
Juniores regionale
Ospedaletti - Serra Riccò 2-1
Marcatori: Pallanca, Murzio
Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Sartori, 5 Pallanca, 6 Marku, 7 Turrini, 8 Molinari, 9 El Kamli M., 10 Coppola, 11 Pafumi
A disposizione: 13 Sanchez, 14 Murzio, 15 Sottocasa Allenatore: Fabio Luccisano
Allievi Regionali Under 16
Ospedaletti - Celle Varazze 1-4
Marcatori: Sismondini
Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Rinaldi, 3 Ghiacci, 4 Berruti, 5 Guardiani, 6 Sismondini, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Paonessa, 10 Alemanno, 11 Vicari. A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Morello, 14 Stigliano, 15 Guglielmi, 16 Lanteri, 17 Martelli. Allenatore: Paolo Sturaro
Giovanissimi Regionali Under 15
Ospedaletti - Pontelungo 4-3
Marcatori: Perato (2), Aschero, Martelli
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Guglielmi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri A disposizione: 12 Loffredo, 13 Laabioua, 14 Larosa, 15 Abidi, 16 Asciutto, 17 Orlando, 18 Ragazzoni, 19 Alagna, 20 Siffredi. Allenatore: Marco Anzalone