I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: ancora una vittoria per l’Under 15, tre punti anche per la Juniores

È di due vittorie e una sconfitta il bilancio delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti scese in campo nel fine settimana. Torna al successo la Juniores di mister Fabio Luccisano che supera il Serra Riccò e sale a 36 punti in classifica. Prosegue la marcia dell’Under 15 allenata da Marco Anzalone: vittoria contro il Pontelungo e +13 sulla diretta inseguitrice Genova Calcio. Sconfitta interna, invece, per l’Under 16 di mister Paolo Sturaro, superata al “Ciccio Ozenda” dal Celle Varazze.

Juniores regionale

Ospedaletti - Serra Riccò 2-1

Marcatori: Pallanca, Murzio

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Sartori, 5 Pallanca, 6 Marku, 7 Turrini, 8 Molinari, 9 El Kamli M., 10 Coppola, 11 Pafumi

A disposizione: 13 Sanchez, 14 Murzio, 15 Sottocasa Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under 16

Ospedaletti - Celle Varazze 1-4

Marcatori: Sismondini

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Rinaldi, 3 Ghiacci, 4 Berruti, 5 Guardiani, 6 Sismondini, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Paonessa, 10 Alemanno, 11 Vicari. A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Morello, 14 Stigliano, 15 Guglielmi, 16 Lanteri, 17 Martelli. Allenatore: Paolo Sturaro