Calcio a 5, Airole travolgente: 11-2 alla Fondura e playoff matematici in Serie C

Airole ufficialmente ai playoff nel girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Nello scontro diretto della 12a giornata i biancoverdi hanno infatti superato per 11-2 la Fondura al PalaRoja conquistando la matematica certezza di concludere la regular season nei primi quattro posti della classifica e ponendo un altro tassello per la terza posizione finale, un podio che potrebbe diventare sicuro in caso di ulteriore vittoria contro il Legino, ancora in casa, nella penultima giornata di campionato prevista venerdì 13 marzo alle 21.

Senza storia la gara fra i biancoverdi e gli imperiesi vincitori all'andata per 6-0 a causa di una vera e propria serata storta per il team della Val Roja che si è invece prontamente riscattato in questa terzultima giornata di ritorno chiudendo già il primo tempo in vantaggio per 5-0 per poi incrementare il margine nella ripresa fino al risultato finale di 11-2. Per l'Airole a segno Filippo Caramello Canzone (3), il capitano Marco Foti (2), Jamir Carhuaz Farfan (2), Joel Valenti, Christian Biancheri, Yassine Lahniche e Nicola Toesca.

Obiettivo di coach Fiorenzo Favaloro sarà quindi sfruttare ora al meglio la settimana di pausa per la preparazione delle ultime due gare di regular season che decreteranno i piazzamenti finali determinanti per poi stabilire la griglia dei playoff ed i vantaggi nel fattore campo.