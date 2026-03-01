Tennis, Cassinis e Tosi in finale a Sanremo: sport e solidarietà protagonisti sui campi di corso Matuzia

Si sono disputate oggi, sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo, le due semifinali del torneo di terza categoria che hanno definito il quadro della finale. Nel primo incontro Leonardo Cassinis ha superato Stefano Tondo con il punteggio di 6/4 6/2, mentre nella seconda semifinale il maestro del circolo Matteo Tosi ha avuto la meglio su Giuseppe Lena con un netto 6/3 6/0. La finale è in programma domani alle 15:30, sotto la direzione del giudice arbitro Guido Buonfiglio.

Ma il fine settimana tennistico di corso Matuzia non è stato solo agonismo. Nella giornata di ieri, infatti, il circolo ha ospitato una partecipata raccolta fondi a favore dell’Ospedale pediatrico Gaslini. Protagonista dell’iniziativa il campione sanremese Gianluca Mager, che ha raccolto la sfida di numerosi tennisti di tutte le età, dando vita a una giornata di sport, festa e condivisione. “È stato bellissimo vedere il circolo pieno di persone unite per una causa così importante”, hanno commentato gli organizzatori, sottolineando come “lo sport possa essere uno strumento concreto di solidarietà”.