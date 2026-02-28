Sandro Munari, il “Drago” del Rally: le vittorie anche a Sanremo che fecero grande la Lancia in Italia e nel mondo

L’Italia dei rally dice addio a Sandro Munari, ricordando soprattutto le sue imprese al Rally di Sanremo, palcoscenico simbolo di un’epoca irripetibile. Tra gli anni sessanta e settanta, Munari trasformò Sanremo in una roccaforte, imponendosi più volte contro l’élite internazionale. Strade tecniche, asfalto e sterrato: il “Drago” dominava ovunque,

con una lucidità di guida che fece scuola.

Al volante delle vetture Lancia, Munari firmò successi che contribuirono a costruire il mito della gara ligure ed a consolidare la supremazia italiana nel rally europeo. Sanremo divenne il banco di prova ideale del suo talento: vittorie pesanti, piazzamenti decisivi, leadership naturale. Ogni edizione vinta fu un manifesto di coraggio e precisione. Quei trionfi alimentarono il prestigio della manifestazione e resero Munari una figura centrale della sua storia.

Anche Sanremo lo saluta come uno dei suoi più grandi interpreti di sempre, un campione che ha lasciato un segno indelebile.