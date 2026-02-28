 / Sport

Sandro Munari, il “Drago” del Rally: le vittorie anche a Sanremo che fecero grande la Lancia in Italia e nel mondo

Dalla Riviera ligure alla leggenda: i trionfi che consacrarono un campione assoluto negli anni d’oro della gara

L’Italia dei rally dice addio a Sandro Munari, ricordando soprattutto le sue imprese al Rally di Sanremo, palcoscenico simbolo di un’epoca irripetibile. Tra gli anni sessanta e settanta, Munari trasformò Sanremo in una roccaforte, imponendosi più volte contro l’élite internazionale. Strade tecniche, asfalto e sterrato: il “Drago” dominava ovunque,
con una lucidità di guida che fece scuola.

Al volante delle vetture Lancia, Munari firmò successi che contribuirono a costruire il mito della gara ligure ed a consolidare la supremazia italiana nel rally europeo. Sanremo divenne il banco di prova ideale del suo talento: vittorie pesanti, piazzamenti decisivi, leadership naturale. Ogni edizione vinta fu un manifesto di coraggio e precisione. Quei trionfi alimentarono il prestigio della manifestazione e resero Munari una figura centrale della sua storia.

Anche Sanremo lo saluta come uno dei suoi più grandi interpreti di sempre, un campione che ha lasciato un segno indelebile.

Carlo Alessi

