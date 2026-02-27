Milano-Sanremo 2026, cresce l’attesa: 298 km da Pavia a Sanremo con finale immutato tra Cipressa e Poggio

La Milano-Sanremo è pronta a tornare protagonista. L’edizione numero 117, in programma sabato 21 marzo 2026, partirà ancora una volta da Pavia, che ospiterà anche la presentazione ufficiale delle squadre venerdì 20 marzo in Piazza Vittoria. Il percorso misurerà 298 chilometri, nove in più rispetto al 2025, con arrivo in via Roma a Sanremo dopo il tradizionale e spettacolare finale. Confermato infatti l’epilogo che ha fatto la storia della Classicissima: Capi (Mele, Cervo e Berta), Cipressa e Poggio di Sanremo, con lo scollinamento dell’ultima ascesa a 5,6 km dal traguardo. Un finale che, come sempre, promette selezione e colpi di scena.

Nel corso della presentazione, Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, ha sottolineato il valore strategico della gara: «La Milano-Sanremo rappresenta un’occasione straordinaria di promozione per i territori attraversati, una vetrina globale che unisce storia, paesaggio e grande ciclismo». Grande entusiasmo anche da parte delle istituzioni locali. Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha evidenziato l’importanza della continuità: «Anche nel 2026 la Milano-Sanremo partirà da Pavia. È un orgoglio accogliere i corridori più forti del mondo», con un riferimento speciale a Tadej Pogačar, che potrebbe andare a caccia dell’unica Classica Monumento ancora mancante nel suo palmarès.

Sanremo, dal canto suo, si prepara a vivere un altro grande evento sportivo. «Il legame tra la nostra città e il ciclismo è storico e indissolubile», hanno ricordato il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Alessandro Sindoni, ribadendo come il Poggio sia da sempre uno dei luoghi simbolo della corsa. Al via ci saranno 18 UCI WorldTeams, 3 UCI ProTeams qualificate tramite ranking e 4 wild card, per un parterre di assoluto livello che conferma la Milano-Sanremo come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del ciclismo mondiale.