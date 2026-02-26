Piazza Colombo canta con Bresh: il cantautore genovese live al Suzuki Stage nella seconda serata (Foto)

È Bresh l’artista protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo, chiamato a suonare al Suzuki Stage di piazza Colombo.
Dopo aver partecipato in gara lo scorso anno, Andrea Brasi torna a Sanremo in una veste diversa, pronto a riabbracciare il pubblico con due brani che raccontano la sua evoluzione artistica: “La tana del granchio” e “Introvabile”, pubblicato all’inizio di quest’anno.
L’esibizione, condotta da Daniele Battaglia, è proseguita anche oltre il collegamento con il Teatro Ariston, regalando uno show completo alle migliaia di persone attese in piazza.
Per l’artista genovese si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico, che anticipa un’estate intensa nella sua città natale: a luglio sono in programma quattro concerti al Porto Antico di Genova, tre dei quali già sold out, a conferma di un legame sempre più solido con il pubblico ligure.
(Foto di Erika Bonazinga)