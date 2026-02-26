 / FACEBOOK

FACEBOOK | 26 febbraio 2026, 08:15

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 26 febbraio 2026

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 26 febbraio 2026

Nessuna proiezione oggi nelle sale della provincia di Imperia

                                SANREMO 

Ariston (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 1 (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 2 (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 3 (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 4 (tel. 0184 506060)
Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)
Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)
Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio

                                     IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)
Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)
Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)
Chiuso

                                 DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)
Chiuso

                                 BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)
Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)
Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)
Chiuso
 

Legenda - Giudizi della critica film in da
1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)
Trame film tratte da www.mymovies.it

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium