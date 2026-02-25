Pantheon Club Imperia-Sanremo, omaggiati i ballerini della “Fresh n’ Clean Junior”

Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha voluto rendere omaggio alla Società di Ballo “Fresh n’ Clean Junior” reduce da successi nazionali ed internazionali.

Nella stupenda location del Golf Club Sanremo i ballerini della Società di Imperia hanno dato un saggio delle loro eccezionali potenzialità che li ha portati a raggiungere trionfi nazionali e mondiali. I cinque giovanissimi ballerini della Crew Fresh’n Clean Junior, alla cui guida annovera il maestro e coreografo Simone Stella, che non potendo essere presente alla serata ha inviato un saluto e un ringraziamento per l’invito, hanno raccontato le loro esperienze a livello nazionale ed internazionale.

E’ il primo gruppo italiano ad essersi qualificato per la finalissima del World of Dance Summit di Los Angeles una delle competizioni più importanti al mondo per la street dance disputatasi al Convention Center di Los Angeles. La partecipazione a questa manifestazione è la conseguenza della vittoria ottenuta nell’edizione italiana del contest tenutasi a Roma che ha offerto l’opportunità di partecipare a questa prestigiosa competizione. I cinque ballerini hanno incantato il pubblico internazionale dominando la scena nella categoria Championship lasciandosi alle spalle crew agguerrite provenienti da ogni parte del mondo. Con una coreografia e uno stile unico hanno conquistato la fase finale entrando nell’élite mondiale dell’hip hop. Un successo storico in quanto nessuna crew italiana si era mai qualificata alla fase finale della manifestazione, ottenendo tra l’altro il sesto posto assoluto.

Oltre a questa performance Viola Motosso una delle giovani del gruppo è riuscita nell’incredibile impresa di vincere la competizione di freestyle. Una serie di sfide improvvisate che ha affrontato con una determinazione ed un’audacia eccezionale che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria. I ballerini della “Fresh’n Clean Junior” hanno raccontato anche la loro esperienza alla trentesima edizione della manifestazione “MC Hip Hop Contest” – Urban Festival che si è svolto dal 3 al 6 gennaio 2026 a Riccione.

Nella categoria “Hip Hop Over” riservata ai maggiori di 16 anni i protagonisti assoluti sono stati i “Fresh’n Clean Junior” che hanno trionfato centrando per il quarto anno consecutivo la vittoria. Un altro risultato di grande prestigio per la crew di Imperia che ha convinto giuria e pubblico grazie all’abilità straordinaria dei ballerini e ad una coreografia eccezionale del maestro Simone Stella. I giovani ballerini non hanno tralasciato di ringraziare i loro genitori per i sacrifici continui che devono sostenere soprattutto per quelli affrontati in occasione della trasferta americana.

Alla conclusione della serata il Presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo MASIN complimentandosi per la determinazione e le qualità umane e sportive dei giovani talenti li ha ringraziati per essere riusciti, con determinazione, impegno e passione, ad affermarsi in eventi urban tra i più prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale ed in ricordo della serata a offerto alla Società una targa col logo del Panathlon e ai ballerini delle medaglie personalizzate.