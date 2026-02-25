Energia idroelettrica: i vantaggi di una risorsa “green”

L’energia idroelettrica rappresenta una delle forme più antiche e consolidate di produzione elettrica da fonte rinnovabile. La storia delle centrali idroelettriche moderne è iniziata infatti verso la fine del XIX secolo; in Italia le prime sono state quelle inaugurate a Tivoli (1892) e a Porto d’Adda (1898). Nelle prime decadi del Novecento, più dell’80% dell’energia elettrica era prodotto dagli impianti idroelettrici.

Basata sullo sfruttamento dell’energia potenziale e cinetica dell’acqua, l’ energia idroelettrica costituisce oggi una componente importante del mix energetico italiano e mondiale grazie alla sua stabilità produttiva e alla capacità di supportare la rete di distribuzione nei momenti di maggiore richiesta. In alcuni Paesi, addirittura, la produzione di energia elettrica proviene quasi interamente dalle centrali idroelettriche; è per esempio il caso di Albania e Norvegia.

Curioso il fatto che la Norvegia sia uno dei più importanti esportatori di combustibili fossili, fonti di energia non rinnovabili.

Energia idroelettrica: una risorsa green altamente efficiente

Secondo il Technology Brief pubblicato da IEA-ETSAP* in collaborazione con IRENA (International Renewable Energy Agency, Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), gli impianti idroelettrici moderni possono raggiungere livelli di efficienza particolarmente elevati. Il documento evidenzia infatti che le turbine idroelettriche, che rappresentano la componente fondamentale della conversione energetica all’interno di una centrale idroelettrica, possono operare con un’efficienza massima che arriva fino al 92%. Questo valore è significativamente superiore a quello che caratterizza altre tecnologie che generano energia elettrica e conferma perché l’idroelettrico venga considerato una delle fonti rinnovabili più affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Se, per esempio, consideriamo l’efficienza dell’eolico, gli studi mostrano che la resa reale delle turbine eoliche è decisamente inferiore; la conversione effettiva dell’energia del vento in energia elettrica si colloca infatti generalmente nell’intervallo tra il 20 e il 40%**.

Quali sono i vantaggi dell’energia idroelettrica?

Detto della notevole efficienza delle centrali, sono diversi altri i vantaggi dell’energia idroelettrica. In primis è un’energia da fonte rinnovabile, l’acqua. La produzione di energia elettrica effettuata con le centrali, infatti, non determina il rilascio di anidride carbonica o di altre sostanze inquinanti.

Si deve anche considerare che, nel medio-lungo termine, le centrali idroelettriche presentano un profilo di convenienza maggiore rispetto a quello delle centrali a carbone e nucleari. I costi iniziali, relativi alla costruzione, sono effettivamente elevati, ma la vita di una centrale idroelettrica è molto lunga e i costi operativi e di manutenzione sono più bassi rispetto a quelli di altre tipologie di centrali.

Un altro vantaggio è costituito dalla flessibilità operativa delle centrali. Gli impianti idroelettrici, infatti, possono essere attivati o spenti in tempi molto rapidi, a seconda di quelle che sono le richieste energetiche. In caso di picchi improvvisi di richiesta energetica, una centrale è in grado di rispondere molto velocemente.

Non si devono poi sottovalutare i vantaggi per quanto riguardo lo sviluppo locale. La costruzione e la gestione degli impianti idroelettrici, infatti, creano posti di lavoro e possono promuovere lo sviluppo economico della comunità locale. Senza contare che, in molti casi, la realizzazione degli impianti comporta anche il miglioramento di alcune infrastrutture esistenti, come strade o reti di comunicazione.

* Fonte: IEA-ETSAP, Hydropower – Technology Brief E06, in collaborazione con IRENA, 2010.

** Fonte: Renewable Energy Fact Sheet: Wind Turbines - https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-08/documents/wind_turbines_fact_sheet_p100il8k.pdf











