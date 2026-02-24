Gardaland porta la sua musica a Sanremo: presentata “Stagioni ed Emozioni”, la nuova main song 2026

Oggi, per la prima volta, Gardaland porta la sua musica oltre i confini del Resort, in attesa dell’apertura prevista in primavera, con un’esperienza coinvolgente che rende protagoniste le persone e le loro emozioni. E quale momento migliore se non in occasione del Festival della Canzone Italiana?

Il legame tra Gardaland e la musica è da sempre profondo e autentico: le centinaia di migliaia di visualizzazioni dei singoli e delle canzoni ufficiali, i videoclip di artisti italiani, girati tra le attrazioni e i viali del Parco, e le serate musicali live con cantanti italiani e internazionali, raccontano una storia di intrattenimento che va ben oltre le attrazioni. Un rapporto che conferma quanto il pubblico ami vivere la magia di Gardaland anche attraverso le note.

A presentare “Stagioni ed Emozioni”, il titolo del nuovo brano 2026, è stato Prezzemolo, la simpatica mascotte simbolo di Gardaland, che ha coinvolto decine di persone fra le strade sanremesi e fuori dal Teatro Ariston.

Dopo aver indossato le cuffie e premuto play, la nuova canzone ha acceso sorrisi, sguardi emozionati, momenti di pura gioia e movimenti a tempo di musica. Un’atmosfera che riflette la missione di Gardaland Resort: regalare emozioni e divertimento senza limiti, né di età né di luogo, capaci di accompagnare le persone ovunque, anche in cuffia, oltre l’esperienza vissuta dal vivo.

La nuova main song “Stagioni ed Emozioni” sarà la colonna sonora ufficiale dell’estate 2026. Scritta e composta da Raniero Gaspari, già autore di alcuni dei brani più iconici del Parco, e interpretata da Doc, artista veronese, la canzone racchiude in musica la magia che accoglie ogni ospite all’ingresso e lo accompagna in un viaggio fatto di emozioni, ricordi e meraviglia. Con uno stile pop italiano gioioso e coinvolgente, il brano celebra l’esperienza unica del Resort, sintetizzata nella frase finale: “Chi viene a Gardaland non vuole più andare via”.

Il testo raccoglie alcuni riferimenti nati dalla lettura e dall’ascolto dei messaggi dei fan.

“Dietro queste note ci sono le emozioni di chi Gardaland lo vive, lo ricorda, lo aspetta. Anche Prezzemolo ama leggere i commenti lasciati dai fan sui profili social: storie, ricordi, frasi semplici ma cariche di affettività. È lì che una parola ritorna più spesso di tutte: casa. È da quel sentimento che nasce l’ispirazione di versi come “C’è un approdo che ti aspetta e una porta che aprirai / Come fosse la tua casa che ti accoglie quando vuoi”. Perché, per molti, Gardaland è “il luogo che resta sempre con te”, un posto sicuro in cui tornare e lasciarsi andare.” ha dichiarato Luisa Forestali, Go to Market Director, Gardaland.

Con questo nuovo brano, presentato tra le vie di Sanremo, disponibile nelle prossime ore sul sito ufficiale gardaland.it e su tutte le principali piattaforme, Gardaland trova ancora una volta un linguaggio originale per uscire dal parco e incontrare le persone là dove sono, a ritmo di musica e di emozioni. Un momento speciale capace di anticipare l’inizio di una stagione 2026 indimenticabile.

““Stagioni ed Emozioni” racconta Gardaland in continuo cambiamento. Qui si vivono tante stagioni, ognuna con il suo colore, il suo ritmo e le sue sensazioni, trasformando ogni visita in un’esperienza personale e indimenticabile, che resta nel cuore e nella mente. Con questo nuovo brano, siamo certi che queste emozioni riaffioreranno anche in cuffia” Luisa Forestali, Go To Market Director Gardaland.

Nel corso della stagione, a testimonianza dello speciale e autentico legame che unisce Gardaland Resort alla musica – una presenza costante che riecheggia da sempre tra i viali del parco, accompagna le attrazioni, gli spettacoli e prende vita nelle melodie che gli ospiti si ritrovano spontaneamente a canticchiare – verrà presentato, in edizione limitata, il disco in vinile a 33 giri di Gardaland Resort. La cover si distingue per un’immagine iconica e fortemente evocativa: Oblivion – the Black Hole svetta su un cielo al tramonto dalle sfumature intense, creando un grande impatto visivo e diventando simbolo di energia, adrenalina ed emozione.

Un pezzo unico e da collezione, pensato come omaggio alla musica e alle canzoni che hanno fatto la storia del Parco, ma anche alle persone che quei brani li hanno vissuti e continuano a viverli ogni giorno: brani capaci di attraversare il tempo e di accompagnare, stagione dopo stagione, generazioni di visitatori che proprio in quei viali custodiscono ricordi indelebili della propria storia.



