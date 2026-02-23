Calcio a 5, Airole corsaro a Sanremo: 6–3 alla Matuziana e terzo posto blindato

Riprende la marcia dell'Airole nel girone A della serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo lo stop interno contro la capolista MACS i biancoverdi hanno infatti espugnato per 6-3 il campo della Matuziana al Borgo Tinasso di Sanremo cogliendo tre punti importanti contro una squadra in forte ascesa dopo un inizio di stagione difficile.
Partenza sprint per l'Airole in vantaggio di due gol dopo pochi minuti. Grandi protagonisti i rientranti Filippo Caramello Canzone e Yassine Lahniche autore poco dopo della terza rete al termine di una travolgente azione di squadra. La quarta marcatura portava quindi la firma del capitano Marco Foti prima della rete locale che fissava il risultato sul 4-1 all'intervallo. Ad inizio ripresa era la Matuziana a tentare di tornare in partita con il gol del 4-2 a cui seguivano una rete per parte ed il definitivo 6-3 siglato ancora da Foti.
Una vittoria fondamentale per l'Airole che a tre giornate dalla fine rafforza la sua terza posizione in classifica con un vantaggio di 6 punti sul quinto posto della Fondura che sarà proprio la prossima avversaria dei biancoverdi questo venerdì al PalaRoja in una partita che potrebbe dare quindi al team della Val Roja la certezza matematica di raggiungere quantomeno il quarto posto finale in regular season e quindi la qualificazione ai playoff regionali di serie C 2026.