Daruma BJJ protagonista al Torino Jiu Jitsu Challenge: pioggia di medaglie e quarto posto nella classifica globale

Si è svolto lo scorso weekend al Pala Ruffini il Torino Jiu Jitsu Challenge, prestigiosa competizione internazionale di Brazilian Jiu Jitsu con regolamento AJP, che ha richiamato atleti di alto livello da tutta Europa. Tra i grandi protagonisti dell’evento anche la squadra sanremese del Daruma Brazilian Jiu Jitsu, capitanata dal maestro Davide Berardi.

Il team ligure ha schierato numerosi atleti in quella che rappresentava la prima gara della stagione agonistica, raccogliendo risultati di assoluto prestigio.

Spicca l’oro di Sergio Goncalves nella categoria cinture marroni -77 kg, ottenuto vincendo entrambi gli incontri per strangolamento, così come il successo di Bruno Zenone, oro nella -94 kg cinture viola, dopo una finale combattutissima decisa al golden score.

Ottime anche le prove di Giorgio Aschero, argento con kimono e bronzo nel grappling tra le cinture viola -77 kg, e di Lucas Pecar, argento nel grappling -85 kg cinture blu. Dominio assoluto per Fabrizio De Liberis, che stravince la categoria cinture bianche -69 kg conquistando un doppio oro con kimono e nel grappling.

Completano il medagliere Alberto Capuano (argento grappling -77 kg), Alessio Lugarà (bronzo -85 kg) e Giacomo De Vincenzi, bronzo nella -94 kg e argento nel grappling.

Grande soddisfazione anche dal settore giovanile: doppio oro per Matteo Tonozzi (15/16 anni), oro per Aray Rodriguez (13 anni) e bronzo per Francesco Traina (16 anni), a conferma della qualità del vivaio sanremese.

Per il Daruma BJJ si tratta di un esordio stagionale di altissimo livello, che premia il lavoro quotidiano svolto nella sede di Corso degli Inglesi 228 a Sanremo.

Il maestro Davide Berardi ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come «questi piazzamenti abbiano permesso alla nostra associazione di chiudere addirittura al quarto posto della classifica globale». Un risultato che, come evidenziato dallo stesso tecnico, dimostra come «una piccola società possa competere e tenere testa a realtà molto più conosciute a livello europeo nel Brazilian Jiu Jitsu».