Calcio | Coppa Liguria. Sorteggiato il programma delle semifinali, si parte con Virtus Sanremese - Olimpic

La Coppa Liguria di Prima Categoria è entrata ormai nella sua fase clou. Lunedi scorso, nella sede del Comitato Regionale Liguria, si è tenuto il sorteggio ufficiale per determinare l’ordine di svolgimento delle gare di semifinale.

Le urne hanno stabilito i percorsi delle quattro squadre rimaste in corsa per il titolo, definendo chi ospiterà la sfida di apertura e chi avrà il piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa.L a Virtus Sanremese aprirà le danze tra le mura amiche contro l’Olimpic (le due capolista dei gironi A e B), mentre il Borgoratti attende il Lavagna 2.0 per il primo atto della seconda semifinale.



Semifinale S1 (4 marzo)

Gara di Andata: Virtus Sanremese Calcio – Olimpic 1971

Gara di Ritorno: Olimpic 1971 – Virtus Sanremese Calcio



Semifinale S2 (18 marzo)

Gara di Andata: Borgoratti – Lavagna 2.0

Gara di Ritorno: Lavagna 2.0 – Borgoratti