Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista tra Genova e Francia: ori, podi e buoni esordi stagionali

Un avvio di stagione ricco di soddisfazioni per l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, impegnata su più fronti nelle competizioni di febbraio tra Genova e la Francia. Sabato scorso, nel capoluogo ligure, si è svolta la 1ª Prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica femminile, livello LD, tra i più complessi per difficoltà tecniche. La gara prevedeva la classifica assoluta, determinata dalla somma degli esercizi a corpo libero, volteggio e trave.

Ottimi i risultati delle nostre ginnaste: oro per Martina Parente nella categoria junior e bronzo per Alice Bovenzi nelle senior, impreziosito dal miglior punteggio al volteggio e dal secondo posto al corpo libero. Soddisfatti i tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone, che hanno sottolineato «le buone prestazioni all’esordio stagionale».

Nella settimana precedente è toccato alle allieve della ginnastica ritmica, sempre a Genova, scendere in pedana per la 1ª prova individuale del Campionato Regionale LD. Ben dieci le ginnaste in gara, con il podio solo sfiorato in più categorie. Tra le Allieve 3: Giorgia Condurso (4ª, 2ª al corpo libero), Beatrice Solonari (7ª, 2ª alle clavette e 3ª al corpo libero), Letizia Fonte (8ª, 3ª al corpo libero), Gioia Janko (9ª, 2ª alla fune e 3ª alle clavette) e Aurora D’Attanasio (10ª, 3ª alla fune). Nelle Allieve 4: Beatrice Di Bernardo (14ª), Aurora Bonino (15ª, 3ª alla fune) e Noemi Romeo (16ª). Infine, nelle Allieve 5: Camilla Rodi (11ª) e Anna Lo Re (12ª). Una competizione importante per fare esperienza in un livello tecnico impegnativo, seguite dallo staff composto da Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta.

Spazio anche all’attività internazionale: sabato 7 e domenica 8 febbraio, presso il Gymnase Pagnol di St Laurent du Var, si è disputata la 1ª prova del Campionato del Département des Alpes-Maritimes. In gara tre ginnasti per la società Kelo Trampo: oro per Giacomo Cioffi tra gli allievi, 4º posto per Roberta Di Michele e 5º per Cecilia Carlo, entrambe junior. Una collaborazione ormai consolidata con la società francese guidata da Pascal Bailet, che offre un confronto tecnico prezioso per Damiano Giunta e Giulia Bellone. A fine mese è atteso anche l’esordio della sezione di artistica maschile, che completerà un febbraio intenso per la società, impegnata in tutte e quattro le sezioni olimpiche della FederGinnastica. Un impegno che «ripaga il lavoro dello staff e del direttivo», regalando soddisfazione al direttore sportivo Alice Frascarelli e all’intero Consiglio Direttivo.