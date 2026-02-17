Castellaro Golf Resort: il 20 e 21 febbraio la PRO-AM di Primavera inaugura la stagione golf e il 20° anniversario del circolo

Dopo il successo della scorsa edizione, la competizione torna venerdì 20 e sabato 21 febbraio su 36 buche, con la partecipazione di nuovi e prestigiosi sponsor pronti a celebrare insieme questo importante ventennale.

Saranno dodici le squadre protagoniste della due giorni di sport, ciascuna composta da un professionista e quattro dilettanti, che si sfideranno con l’avvincente formula “Tour Scramble”: a ogni buca verrà scelto il miglior tee shot tra i cinque giocati, in una combinazione perfetta di strategia, tecnica e spirito di squadra.

Una formula coinvolgente e spettacolare che rappresenta un’occasione unica per gli amateur di vivere il campo al fianco del proprio Maestro, condividendo consigli, visione di gioco e segreti del professionismo. L’intesa tra i membri del team sarà determinante per conquistare il podio, in un clima di sana competizione e grande passione per il golf.

Un’esperienza esclusiva tra sport, mare e ospitalità. Provenienti in gran parte dal Nord Italia e dalla vicina Francia, golfisti e accompagnatori potranno vivere un’esperienza completa all’interno della struttura: dalle 9 buche del percorso golfistico al campo da tennis recentemente rinnovato, fino al Resort con camere vista mare affacciate sul green, appena riaperto dopo la pausa invernale.

Fiore all’occhiello dell’offerta enogastronomica sarà il Ristorante Babylonia, cuore dell’Aregai Marina Hotel & Residence, altra struttura del gruppo Riviera dei Fiori Hotels situata a Santo Stefano al Mare all’interno dell’omonimo porto turistico. Qui gli ospiti potranno assaporare i piatti della tradizione ligure in un contesto elegante e rilassante.

Sport, gastronomia, natura e relax si fondono in un evento che promette di offrire molto più di una competizione: la PRO-AM di Primavera rappresenta un’esperienza immersiva nel cuore della Riviera dei Fiori, dove l’intero staff del Castellaro Golf Resort è pronto ad accogliere e coccolare ogni ospite, trasformando la partecipazione in un ricordo indimenticabile.