Calcio a 5. Serie C, l'Airole cede in casa alla capolista MACS

Prosegue inarrestabile la marcia del MACS nel girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Il team capolista infatti, primo in solitaria a punteggio pieno, ha espugnato anche il campo dell’Airole, unica squadra finora in grado di battere il club di San Lorenzo al Mare in questa stagione seppur nella fase iniziale della Coppa Italia regionale.
Nel big match del PalaRoja, valido per la terza giornata del girone di ritorno, partenza a razzo del team ospite che si portava velocemente in vantaggio di tre gol trovando poi la risposta dei locali a segno con Capitan Marco Foti mai domo nel depositare in rete il pallone nonostante un fallo subìto. Il MACS confermava però la sua stagione da incorniciare gestendo senza particolari problemi il 3-1, risultato con cui le due squadre andavano all’intervallo.
La ripresa si apriva quindi con un canovaccio simile facendo subito registrare il quarto gol ospite seguito dall’unica fase in cui il team della Val Roja dava l’idea di poter rientrare in partita mostrando un buon forcing che portava il team avversario a rischiare due cartellini rossi nel giro di pochi minuti, due mancate espulsioni che provocavano le vibranti proteste dei locali. Nella seconda di queste occasioni i biancoverdi guadagnavano comunque un calcio di rigore ben trasformato da Jamir Carhuaz Farfan, una rete però illusoria preludio del definitivo 5-2 a favore del MACS su un Airole ancora colpito da diverse assenze che riceveva comunque il giusto tributo del numeroso pubblico presente.
Uno stop che allontana nuovamente le viverne dal secondo posto, tornato a 4 lunghezze a causa della vittoria del Caramagna, ma che permette di mantenere tuttavia una terza piazza in solitaria da difendere dagli assalti di Carlin’s Boys e Fondura nelle ultime quattro giornate a cominciare dalla trasferta di venerdì prossimo a Sanremo sul campo della Matuziana al Borgo Tinasso.