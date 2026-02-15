 / Sport

Settantacinque karateka insieme sul tatami: a Ventimiglia una domenica dedicata alla tradizione

Successo per lo stage provinciale CSEN con tre maestri e sei scuole liguri: “Unire gli stili per crescere nella cultura del karate”

Una splendida domenica quella del 15 febbraio che ha visto riunite 70 persone sotto il segno del Karate tradizionale. L'evento, organizzato dal coordinatore provinciale Karate CSEN  Luca Valente e svoltosi sotto il patrocinio del Comune di Ventimiglia, ha visto i tre diversi insegnanti coinvolti alternarsi sul tatami: Roberto Ferrigno (Shito Ryu) Sergio Ferrari (Shotokan) Carmine Cosentino (Wado Ryu).

Diverse le scuole di karate coinvolte tra Ventimiglia a Genova 
Shubukai Karate Ventimiglia 
Scuola Wado Ryu Karate Camporosso Bordighera 
Scuola Byakko Tai Sanremo 
Scuola Ikigai Sanremo
Scuola Shibumi Genova 
Mushin Dojo Karate Ventimiglia

L'evento, fortemente voluto dal coordinatore, rimarca la forte presenza e interesse della tradizione del karate sul territorio. "Ampliare le vedute sul karate e sui suoi diversi stili è un grande arricchimento culturale per tutti i praticanti" afferma il responsabile. Dall'inizio della carica avvenuta a marzo dell'anno scorso è il terzo evento organizzato dallo stesso ad avere un ottimo riscontro.

