Sanremo, Grafiche Amadeo supera il Colombo Infissi Molinari

Dopo tre stop consecutivi patiti ad opera di squadre che attualmente lo precedono in classifica, il Grafiche Amadeo di Sanremo non poteva garantire migliore risposta di quella fornita sabato nella trasferta che ha portato i gialloneri di Rocco Dichio a confronto, ai Capannoni Ex Ansaldo di Voltri, contro il Colombo Infissi Molinari.

La gara, valida per 14esima giornata del campionato regionale maschile di serie C di pallavolo, rappresentava a tutti gli effetti un importante test. Perdere quell’appuntamento avrebbe potuto voler dire addio all’attuale sesta posizione di classifica, alle spalle delle migliori, che il team sanremese si è conquistato meritatamente e che sta difendendo dignitosamente.

Quella di sabato è stata l’autentica cartina al tornasole di quelle che sono le potenzialità di un gruppo capace di reagire e di battersi strenuamente con l’obiettivo di portare a casa il miglior risultato.

La vittoria per 1-3 conquistata a Voltri, al termine di quattro combattutissimi set, è la dimostrazione della volontà e della determinazione di un gruppo nel quale emergono, alternativamente, le qualità dei singoli che rendono insuperabile la squadra, soprattutto in occasioni come quella di sabato.

Pienamente soddisfatto della prova dei suoi il trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio: "Non è stato facile affrontare, con una formazione pesantemente rimaneggiata, il Colombo Infissi Molinari, squadra giovane e cresciuta rispetto all’andata. Abbiamo pagato un primo set di assestamento, ma nel secondo i ragazzi hanno espresso un’ottima pallavolo, trascinati da Dennis Leonelli (35 i punti messi a segno), chiamato agli straordinari, e dal centrale classe 2009 Matteo Chionna, andato in doppia cifra con 10 punti, di cui 4 muri. Nel terzo set, dopo aver condotto con buon margine, abbiamo subìto il rientro degli avversari che sono arrivati anche ad avere due set point, ma il gruppo ha saputo ricompattarsi e chiudere con lucidità. Da questa esperienza mi porto via soprattutto l’atteggiamento: nei momenti critici la squadra è rimasta compatta e controllata, segnale di una crescita che continua settimana dopo settimana".

