 / Sport

Sport | 15 febbraio 2026, 18:31

Calcio. Serie D, Sanremese-Biellese 2-1: le parole del presidente Masu e di mister Banchini (Video)

"È una serie importante, ma restiamo coi piedi per terra" predica il numero uno matuziano. Per il tecnico è stata una partita di grande impegno, contro un avversario forte

Calcio. Serie D, Sanremese-Biellese 2-1: le parole del presidente Masu e di mister Banchini (Video)

Quarta vittoria di fila per la Sanremese, che poega 2-1 al "Comunale" una Biellese ostica.

Sente aria di un passato felice Alessandro Masu, quando al suo primo anno di presidenza i matuziani vinsero cinque partite di fila: ora, a quota quattro, si può puntare a eguagliare o addirittura superare questa statistica, ma mantenendo sempre i piedi per terra, come chiede il numero uno biancazzurro.

 Per mister Marco Banchini, che come sempre rivolge il primo pensiero ai suoi ragazzi complimentandosi con loro, è stata una partita di grande impegno e sacrificio, e il risultato avvicina ulteriormente la Sanremese all'obiettivo prefissato. Ma, avverte, mancano ancora tante partite.

News collegate:
 Calcio. Serie D, la Sanremese serve il poker: quarto successo di fila, con la Biellese è 2-1 (Foto) - 15-02-26 17:59

Federico Bruzzese

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium