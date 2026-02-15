Calcio. Serie D, Sanremese-Biellese 2-1: le parole del presidente Masu e di mister Banchini (Video)

Quarta vittoria di fila per la Sanremese, che poega 2-1 al "Comunale" una Biellese ostica.

Sente aria di un passato felice Alessandro Masu, quando al suo primo anno di presidenza i matuziani vinsero cinque partite di fila: ora, a quota quattro, si può puntare a eguagliare o addirittura superare questa statistica, ma mantenendo sempre i piedi per terra, come chiede il numero uno biancazzurro.

Per mister Marco Banchini, che come sempre rivolge il primo pensiero ai suoi ragazzi complimentandosi con loro, è stata una partita di grande impegno e sacrificio, e il risultato avvicina ulteriormente la Sanremese all'obiettivo prefissato. Ma, avverte, mancano ancora tante partite.