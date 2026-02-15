Calcio, Ospedaletti, rimonta da applausi: due gol nel finale e pari strappato all’Albingaunia

Un’altra domenica di grande cuore orange. I ragazzi di mister Fabio Luccisano dimostrano ancora una volta di essere pronti a lottare fino all’ultimo minuto di gioco e strappano un pari prezioso sul campo di una delle big del girone.

La prima occasione è per l’Albingaunia con Secco che si vede respingere da Gallo il suo tentativo di conclusione a rete. L’Ospedaletti ci prova in contropiede: Zito serve Salmaso che viene anticipato da Massabò, abile anche a deviare in calcio d’angolo un’insidiosa punizione di Rotolo. Sul successivo calcio d’angolo ci prova Cianci di testa, la palla finisce fuori di poco. Ospedaletti pericoloso anche con Saih che, servito dal calcio di punizione di Barbagallo, calcia sul portiere. A pochi secondi dall’intervallo Zito vede Massabò fuori dai pali, prova a sorprenderlo con un pallonetto ma la palla esce di pochi centimetri.

Al 65’ l’Albingaunia trova la rete del vantaggio con Gerosa che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Albingaunia ancora pericolosa su calcio d’angolo, Marquez calcia di potenza ma colpisce il palo. Al 75’ i padroni di casa raddoppiano con Bianco che supera Gallo dopo uno scambio al limite dell’area. Nei minuti finali si scatena la rimonta orange. Al minuto 89, Zito calcia con freddezza un calcio di rigore e accorcia le distanze e poi, in pieno recupero, Molinari si fa trovare pronto in una mischia in area e insacca la rete del definitivo 2-2.

Con il punto ottenuto oggi sul campo dell’Albingaunia, l’Ospedaletti muove ancora la sua classifica e sale a quota 26 punti.



Albingaunia - Ospedaletti 2-2

Marcatori: 65’ Gerosa, 75’ Bianco, 89’ Zito (r), 90’+4 Molinari

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Russo, 3 Saih, 4 Barbagallo (78’ 14 Molinari), 5 Cianci (80’ 17 Lanteri), 6 Bacciarelli, 7 El Kamli I., 8 Rotolo (70’ 15 Calderone), 9 Salmaso (70’ 18 El Kamli M.), 10 Zito, 11 Cordì (55’ 13 Sartori)

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Sartori, 16 Cascone, 19 Mendez, 20 Turrini

Allenatore: Fabio Luccisano

Albingaunia: 1 Massabò, 2 Gerosa, 3 Masha (46’ 13 Alessi), 4 Buttu, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini (46’ 18 Bianco), 8 Marquez, 9 Cassata (80’ 20 Molina), 10 Ciravegna (90’+2 19 Esposito), 11 Secco (78’ 16 Giordano)

A disposizione: 12 Manti, 14 D’Aprile, 15 Fazio, 17 Savona

Allenatore: Daniele Poggi

Arbitro: Pier Paolo Porzio (Genova)

Ammoniti: Saih, Cianci, Sartori, Gerosa, Ciravegna