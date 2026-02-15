Basket, Bvc Sanremo E. On. cede sul parquet dell’Auxilium Genova

Al termine di una partita dal basso punteggio, un discreto Bvc Sanremo E. On, seppure con alcune assenze di peso, cede alla distanza sul parquet dell’Auxilium Genova, dopo aver chiuso in vantaggio la prima metà di gara (25-24 all’intervallo lungo).

"Con il roster risicato che avevamo, abbiamo fatto il nostro, giocando un ottimo primo tempo" - commenta il coach Emanuele Favari - “Nella seconda parte di gara abbiamo risentito della stanchezza, con diversi giocatori condizionati dai falli e altri costretti a giocare quasi l’intera partita. Dal punto di vista tecnico, invece, abbiamo sofferto la maggiore fisicità degli avversari sotto i tabelloni. Speriamo di recuperare l’intero organico in vista delle prossime partite".

Divisione Regionale 1 – quinta giornata di ritorno

Auxilium Genova - Bvc Sanremo E.On 60-44 (13-12, 11-13, 14-9, 22-10)

Auxilium Genova: Prekperaj 5, Cavargna 8, Trabucco 12, Di Giovanni 4, Rigondanza 6, Gigliotti 10, Fraire 6, Lazzari 6, Garofalo 2, Rossi, James 1, Fall. Coach: A. Pezzi. Assistente: S. Pescio.

Bvc Sanremo E. On: Paciello 6, Vallefuoco 9, Franceschini 2, Deda 3, Gagna 9, Tacconi Daniele 2, Tacconi Davide 13. Coach: E. Favari.