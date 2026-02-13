Ludovico Trincheri dell’Istituto ‘C. Colombo’ trionfa anche ai regionali

Nuovo successo per l’Istituto ‘C. Colombo’ di Taggia: LUDOVICO TRINCHERI, studente della classe terza del liceo scientifico sportivo, si conferma campione anche ai campionati regionali studenteschi di corsa campestre, dopo aver dominato la fase provinciale appena quindici giorni fa. La finale regionale si è svolta mercoledì 11 febbraio a Celle Ligure, con la partecipazione di 53 giovani atleti provenienti da tutta la Liguria.

Ludovico ha gestito la gara con grande strategia: partito in modo prudente, nella prima parte si è mantenuto dietro il gruppo di testa. Nella seconda metà della competizione, però, ha dato prova di forza e determinazione, staccando tutti gli avversari e tagliando il traguardo con un vantaggio di dieci secondi sul secondo classificato.

Nella categoria allieve, ottimo secondo posto per MANILA DE LUCA, alunna della prima classe del liceo scientifico sportivo, già vincitrice nella fase provinciale.

A Ludovico e Manila vanno i complimenti del corpo docente e della Dirigente Scolastica. A completare la rappresentativa dell’istituto erano presenti anche le alunne ORDANO GRETA, FIORONI MELANIA, COTUGNO NICOLE e DECUSEARA ERICA.

Il risultato conferma l’eccellenza sportiva e l’impegno dei giovani atleti dell’Istituto ‘C. Colombo’, che continuano a distinguersi nelle competizioni studentesche a livello provinciale e regionale.