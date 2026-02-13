Continua il Carnevale al Molo 8.44: baby dance, truccabimbi e laboratori creativi

Il divertimento di Carnevale al Molo 8.44 prosegue anche nel secondo weekend di febbraio, con nuove attività pensate per far sorridere i più piccoli… e regalare un po’ di tempo libero ai grandi.

Nel pomeriggio di sabato 14 e domenica 15 febbraio, torna il Baby Parking di Carnevale, servizio gratuito attivo dalle 15.30 alle 18.30 presso il bar al piano terra. Un’area dedicata, animata e sicura, dove i bambini possono giocare, creare e divertirsi sotto la supervisione di animatori professionisti.

Il programma del secondo weekend prevede:

Sabato 14 febbraio: un coloratissimo stelle filanti party accompagnato da truccabimbi, per trasformare ogni bambino nel personaggio che preferisce

Domenica 15 febbraio: laboratorio di maschere di Carnevale, un’attività creativa adatta a tutte le età

"Due pomeriggi all’insegna della fantasia e del gioco, pensati per rendere il Carnevale al Molo 8.44 un momento speciale da condividere… ognuno a modo suo" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.