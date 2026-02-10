The Carnival Race 2026: Marina degli Aregai pronta ad accogliere 140 equipaggi da 11 nazioni

Giovedì prende il via a Marina degli Aregai la tradizionale The Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, una delle manifestazioni più affollate al mondo per le classi 420 e 470.

Alla regata partecipano 140 equipaggi provenienti da 11 nazioni, tra cui Ungheria, Germania e Gran Bretagna. Nella classe 420, il numero elevato di concorrenti darà vita a due o tre flotte in gara, pronte a contendersi il prestigioso trofeo.

Le competizioni si svolgeranno nelle acque antistanti Marina degli Aregai, gestita dalla società D-Marin, che ospiterà più di trecento tra atleti e allenatori. La location è ormai consolidata anche grazie alla vicinanza dell’omonimo Hotel del Gruppo Cozzo Parodi, che garantisce comodità e ospitalità agli ospiti dell’evento.

Il programma prevede due o tre giorni di qualifiche, a seconda delle condizioni meteorologiche, seguiti dalle finali suddivise nelle flotte Gold e Silver. Tra i partecipanti figurano già campioni europei e mondiali, pronti a misurarsi in sfide serrate e spettacolari.

Lo Yacht Club Sanremo, da sempre ai vertici dell’organizzazione di eventi velici internazionali, metterà a disposizione uno staff di oltre 20 persone per assicurare un’accoglienza impeccabile e la perfetta riuscita tecnica della regata.

Il via ufficiale è previsto per giovedì: tutti in mare per vivere quattro giorni di grande sport e competizione internazionale.