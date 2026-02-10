Arti marziali. Il Judo Club Simonazzi di Bordighera protagonista alla European Cup Cadetti di Roma

Il Judo Club Simonazzi ha preso parte con orgoglio alla European Cup Cadetti, prestigiosa competizione internazionale svoltasi presso il PalaPellicone di Ostia, tempio del judo italiano e scenario di un evento che ha riunito centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa.

Un’esperienza di altissimo livello tecnico ed emotivo, resa ancora più speciale dal fatto di disputare un campionato europeo “in casa”, davanti al pubblico italiano.

Francesco Quaglia nei -66 kg: una prova di carattere

Il club ha partecipato alla manifestazione con Francesco Quaglia, impegnato nella categoria -66 kg, una delle più affollate dell’intera competizione, con ben 103 atleti iscritti.

La categoria si è svolta sabato 7 febbraio, giornata di grande intensità agonistica.

Al primo incontro Francesco ha affrontato subito un avversario di grande spessore, atleta del Paris Saint Germain Judo, che al termine della gara si è poi classificato terzo. Un sorteggio impegnativo che ha messo immediatamente alla prova il giovane judoka.

Nel percorso di recupero Francesco ha disputato un ottimo incontro, combattuto fino all’ultimo secondo, cedendo solo per punteggio. Pur avendo più volte trovato l’ingresso sulle tecniche e “bucato” l’avversario, non è riuscito a concretizzare le azioni decisive, pagando qualche occasione non chiusa. Una sconfitta che lascia comunque segnali molto positivi sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Il rammarico per Alessia Calimera

Nella categoria femminile -63 kg, Alessia Calimera ha dovuto purtroppo dare forfait a causa di un infortunio. Un’assenza che pesa, perché l’atleta era pronta a confrontarsi in un tabellone di grande livello e avrebbe potuto puntare a un risultato importante. La priorità resta ora il pieno recupero, per tornare sul tatami ancora più forte.

Un’esperienza che vale quanto una medaglia

La partecipazione a una European Cup Cadetti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di un giovane judoka. Confrontarsi con atleti internazionali, vivere il clima di un grande evento e misurarsi con ritmi e standard europei è un valore che va oltre il risultato.

Per il Judo Club Simonazzi questa esperienza conferma il lavoro quotidiano svolto in palestra e la volontà di offrire ai propri atleti opportunità di alto livello. Perché nel judo, soprattutto a questi livelli, partecipare è già vincere.