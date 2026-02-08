UB Roverino ancora ko in Prima Categoria: contro il GSP Ventimiglia arriva la seconda sconfitta stagionale

La seconda giornata di andata coincide con la seconda sconfitta nel campionato di Prima Categoria di pétanque per la UB Roverino, battuta in casa dal GSP Ventimiglia con il punteggio di 8-10. L’incontro si apre all’insegna dell’equilibrio nel turno a terne: Greco/Schembri e Mula conquistano una vittoria importante contro Misale C., Misale R. e Zuppardo, mentre Bertone, Punturiero e Kevin Ambesi (poi sostituito da Leuzzi) cedono ai “moschettieri” del GSP Ventimiglia (Lipari, Campagna e Canale).

Nel turno a coppie arrivano due successi convincenti con Bertone e Leuzzi su Campagna e Lipari e Greco, e Punturiero su Misale C. e Zuppardo. Amara invece la sconfitta di Schembri e Mula contro Mezzatesta e Canale, un match che sulla carta appariva il meno impegnativo. Sul parziale di 6-4 per i roverinaschi, la sfida si decide nelle quattro individuali, vero punto debole della squadra allenata da Fabrizio Gullace. Vince solo Leuzzi contro Mezzatesta, mentre arrivano le sconfitte di Greco con Campagna, Mula con Misale e Bertone con Lipari. Proprio quest’ultima partita si risolve allo scadere del tempo regolamentare sul 10 pari, decisa da un errore millimetrico in bocciata.

A fine gara il tecnico Fabrizio Gullace analizza così il momento: “Abbiamo alzato il livello di gioco rispetto alla settimana scorsa, ma è evidente che ci manca ancora un pizzico di sana cattiveria agonistica. Il GSP è una delle squadre più attrezzate del girone e alla fine ha prevalso. Noi purtroppo abbiamo dovuto registrare l’assenza di Marcello Cocciolo, che per la nostra squadra resta un punto cardine, al quale auguriamo pronta guarigione”. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato alle ore 14.30 al Bocciodromo Sandro Pertini, nello scontro tra fanalini di coda del girone: UB Roverino – Petanque Pompeiana.

Risultati 2ª giornata

DLF Ventimiglia – Petanque Pontedassio 6-12

UB Roverino – GSP Ventimiglia 8-10

Petanque Pompeiana riposa

Classifica

GSP Ventimiglia 6, DLF Ventimiglia e Petanque Pontedassio 3, UB Roverino e Petanque Pompeiana 0.