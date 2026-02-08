Karate, la Full Metal brilla in Piemonte: pioggia di podi al 13° Trofeo Cucciolo della città di Torino

Ieri a Torino, al Palazzetto delle Cupole, si è svolto il 13° Trofeo Cucciolo della Città di Torino, una manifestazione che ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti agonisti della Palestra Full Metal – settore Karate. Seguiti dal maestro Vincenzo Tripodi, 7° Dan e Docente Nazionale ASI, e dal maestro Giuseppe De Francesco, 3° Dan, gli atleti si sono distinti sia nel kata (forma) sia nel kumite (combattimento), conquistando numerosi piazzamenti sul podio.

Nel kata, primo posto per Brandon Gheno e Daniel Buccheri; secondo posto per Gabriele Sirghi. Sul terzo gradino del podio Virginia De Francesco, Chiara Bottigliero e Dennis Sirghi, mentre hanno ottenuto un buon quarto posto Sara Vogliobene, Vittoria Sasso e Ludovico Giaretto. Ottimi risultati anche nel kumite: Antonino De Francesco conquista il primo posto nella categoria juniores -55 kg, così come Virginia De Francesco nella under 12 -37 kg. Secondo posto per Dennis Sirghi nella categoria juniores -68 kg. Terzo posto infine per Davis Gjoka (juniores -76 kg) e Gabriele Sirghi (esordienti -48 kg).

Grande soddisfazione da parte della dirigenza: il presidente Andrea Grazia e i maestri hanno voluto ringraziare tutti gli atleti per l’impegno e i risultati raggiunti. "Siamo estremamente orgogliosi della competizione svolta e della crescita dimostrata dai nostri ragazzi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai genitori, il cui supporto e la collaborazione hanno contribuito alla riuscita dell’evento".