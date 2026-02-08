Il Bvc Sanremo E.On si sblocca: prima vittoria stagionale contro Seagulls Genova, 85-60, decisivo Colombo sotto canestro al rientro

Bvc Sanremo E.On - Seagulls Genova: 85-60 (23-14, 18-9, 20-18, 24-19)

Bvc Sanremo E.On: Paciello 7, Lartsenko, Vallefuoco 4, Campanale, Dinstuhler, Franceschini 2, Deda 9, Vivo 13, Colombo 22, Gagna 2, Tacconi Daniele 5, Tacconi Davide 21. Coach: Andrea Berardi. Assistenti: E. Favari-G. Pistola.

Seagulls Genova: Carlevaro 20, Calbi 1, Spallarossa 16, Ferreira 6, Senno, Di Pietro 2, Martinelli 11, Gandolfo 2, Balascau 2. Coach: Stefano Ambrosini.

Prova e riprova, il Bvc Sanremo E.On. ce l’ha fatta. Contro il Seagulls Genova, rivale diretto in chiave salvezza, è finalmente arrivata la prima vittoria stagionale per la compagine sanremese, che negli ultimi tempi è riuscita a integrare il roster con giocatori come Erik Vivo, Manuel Paciello, Stefano Vallefuoco e Luca Colombo, quest’ultimo al rientro dopo quasi due anni di assenza dai campi di gioco. Proprio la presenza di Colombo, dominante sotto canestro, ha spostato gli equilibri in campo, aprendo spazi ai compagni e dando solidità e concretezza al gioco del team matuziano.

Il commento del presidente/giocatore del Bvc Sanremo Alessandro Deda: “Era davvero il momento di sbloccarsi. Dopo i 15 giorni forse più difficili della nostra stagione, post derby, i ragazzi hanno reagito da squadra, finalmente compattandosi. Il rientro di Colombo dopo un tempo infinito ci rende felici per lui e per la squadra, cui ha dato un contributo significativo. Tutti i giocatori e i coach hanno fatto, comunque, una partita importante. Avanti cosi. La strada è ancora lunga, siamo ancora in fondo alla classifica. Testa bassa e pedalare. Tutti insieme, giocando cosi, ce la possiamo fare”.