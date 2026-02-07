Airole corsaro a Imperia: battuto il Caramagna 4-2 e biancoverdi di nuovo a un passo dal secondo posto

Grande colpo esterno dell’Airole, che nella 2ª giornata di ritorno del campionato ligure di Serie C di calcio a 5 espugna il Palasport di Imperia superando il Caramagna per 4-2 davanti a una cornice di pubblico numerosa e calorosa. Un successo che permette ai biancoverdi di riportarsi ad un solo punto dal secondo posto, occupato proprio dai padroni di casa.
Nonostante le assenze importanti da entrambe le parti, il match si apre con una fase di studio spezzata dall’iniziativa dell’Airole con il portiere di movimento. La pressione ospite viene premiata da una disattenzione difensiva locale: ne approfitta Giuseppe Pulvirenti, che dalla media distanza firma l’1-0. Il primo tempo resta equilibrato e povero di occasioni, con il legno colpito dal capitano Marco Foti a negare il raddoppio, fino al pareggio del Caramagna su tiro da lontano che fissa l’1-1 all’intervallo.
La svolta arriva in avvio di ripresa: in appena un minuto l’Airole piazza un micidiale uno-due, prima con Joel Valenti dalla distanza e poi con il diagonale preciso di Yassine Lahniche al termine di una bella azione corale. Sotto 3-1, il Caramagna è costretto a rischiare il portiere di movimento, ma proprio da una situazione del genere nasce il colpo del ko: un tiro locale viene ribattuto ancora da Pulvirenti, che manda la palla a percorrere tutto il campo fino al 4-1 a porta sguarnita.
Nel finale i padroni di casa provano una reazione generosa, ma trovano sulla loro strada un Mario Rositano in serata di grazia. Solo in pieno recupero arriva il gol del definitivo 4-2, che non cambia l’esito del match.
Una vittoria che rafforza le ambizioni playoff dell’Airole e riapre scenari impensabili fino a poche settimane fa. “Siamo cresciuti molto e ora ce la giochiamo con tutti”, il clima che si respira nell’ambiente biancoverde. L’attenzione si sposta ora su venerdì prossimo al PalaRoja di Roverino, dove l’Airole affronterà nel big match della 3ª giornata di ritorno la MACS San Lorenzo al Mare, capolista a punteggio pieno del Girone A. Una sfida che si annuncia come un nuovo, decisivo spartiacque della stagione.