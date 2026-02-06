Milano-Cortina, Ricci: "Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese"

(Adnkronos) - "Abbiamo deciso di sostenere Milano Cortina 2026 perché i valori dello sport coincidono con quelli della nostra azienda e delle nostre persone. Gioco di squadra, competitività e capacità di restare uniti anche nelle difficoltà rappresentano ciò che facciamo ogni giorno". Così Giuseppe Ricci, Direttore operativo Trasformazione Industriale di Eni, a margine dell’inaugurazione di Oasi Life Experience - Casa Lombardia 2026, il grande spazio allestito in piazza Città di Lombardia che fino al 15 marzo 2026 ospiterà eventi, incontri, installazioni e iniziative dedicate allo sport alla cultura e non solo.

Un impegno, quello di Eni, che si traduce anche in un percorso concreto di sostenibilità e innovazione. Protagoniste del Viaggio anche le torce ‘Essential’, realizzate da Eni e Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi), così chiamate per via del design minimale che le contraddistingue. Sono le prime torce nella storia delle Olimpiadi ad aver ottenuto la certificazione di ReMade con classe di appartenenza A, per il contenuto di materiale riciclato con cui sono state prodotte, e sono alimentate con bio-Gpl, prodotto nella bioraffineria Enilive di Gela al 100% da materie prime rinnovabili, prevalentemente scarti e residui come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare.

"Portare la Fiamma in tutta Italia, toccando città, territori e stabilimenti, è motivo di grande orgoglio e un modo per unire il Paese", ha aggiunto Ricci.Nel quadro delle iniziative legate ai Giochi, Eni -Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - è pronta ad inaugurare a Milano l’Eni Winter Village, un villaggio diffuso realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia nell’area esterna di Piazza Città di Lombardia, trasformata per l’occasione in uno spazio dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e alle soluzioni per la sostenibilità dei Giochi. L’Eni Winter Village è stato progettato come un ambiente aperto e coinvolgente, con esperienze interattive dedicate a tutte le età: dal simulatore di discesa su snowboard alla pista urbana di sci di fondo realizzata con materiali innovativi prodotti da Versalis, fino a installazioni ludiche e immersive di Plenitude e Enilive che raccontano il legame tra sport, energia e sostenibilità.