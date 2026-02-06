 / Sport

Sport | 06 febbraio 2026, 09:54

Monticone miglior biancazzurro di gennaio: premiazione lunedì al Museo della Sanremese

Il riconoscimento promosso dal Circolo Biancazzurro “Titti Tudini” sarà consegnato allo stadio Comunale

Monticone miglior biancazzurro di gennaio: premiazione lunedì al Museo della Sanremese

Lunedì 9 febbraio, alle ore 18.15, presso il Museo della Sanremese allo Stadio Comunale, si terrà la consueta premiazione del miglior giocatore biancazzurro del mese, in questo caso relativo a gennaio. Il premio verrà consegnato a Mattia Monticone.

La votazione, come da tradizione, è stata effettuata all’interno del direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”, nata lo scorso anno.
Il riconoscimento è stato gentilmente offerto dal “Casaro”, salumeria situata in Piazza Eroi Sanremesi n. 59 a Sanremo.

L’occasione è gradita per ringraziare tutti coloro che contribuiscono a sostenere queste iniziative, che l’Associazione continuerà a portare avanti per tutta la stagione calcistica.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium