GS Riva Ligure ASD, stagione primaverile al via: dalla Scuola Calcio ai Giovanissimi Under 14

Il GS Riva Ligure ASD, con la propria Scuola Calcio RivaSstefano, parteciperà a tutti i campionati primaverili del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, schierando le categorie Esordienti 2013 e 2014, Pulcini 2015 e 2016 e Primi Calci 2017, oltre alla partecipazione occasionale ai raggruppamenti 2018 e 2019/2020.

Accanto agli impegni federali, proseguirà anche l’attività con il CSI, attraverso i campionati Noi Ci Siamo, Under 10, Under 12 e Under 14, confermando una proposta sportiva ampia e continuativa rivolta ai più giovani.

La società invita tutti i ragazzi che, per qualsiasi motivo, hanno smesso di giocare, si sono svincolati o desiderano iniziare una nuova esperienza calcistica, a provare con il GS Riva Ligure ASD. L’obiettivo è quello di accogliere nuovi amici e rafforzare le diverse leve, all’insegna dello sport e della condivisione.

Particolare attenzione è rivolta al progetto Giovanissimi Under 14, con la volontà di partecipare al Campionato Provinciale FIGC a undici con i ragazzi classe 2012 e 2013. La società lancia quindi un appello ai 2012 interessati: le indicazioni per partecipare alle prove sono disponibili sulla locandina, con la garanzia di spazio e opportunità per tutti.

Il GS Riva Ligure ASD ringrazia fin da ora tutte le persone che collaboreranno alla riuscita di questa iniziativa, confermando l’impegno massimo per costruire una stagione ricca di sport, crescita e partecipazione.