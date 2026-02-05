Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. La Virtus Sanremese sfiderà l'Olimpic in semifinale, avanti anche il Lavagna 2.0

Dopo le partite di ieri sera, tre quarti del tabellone di Coppa Liguria è stato stilato in vista delle semifinali.

La Virtus Sanremese andrà a sfidare l'Olimpic, in uno scontro tra le due capolista dei gironi A e B.

La squadra di Berogno ha battuto 3-1 lo Speranza dopo il 2-0 dell'andata. Gol al 37' di Bianchi, immediatamente pareggiato da Gjoka. Nella ripresa i due punti esclamativi di Pesenti e Cestino.

Il Lavagna 2.0 dopo la vittoria in casa del Lerici (Mosto e Spalletta dopo la rete di Monticone), attende invece la vincente di Atletico Quarto - Borgoratti in calendario il prossimo 10 febbraio.

