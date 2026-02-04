Calcio: Virtus Sanremese, mister Prunecchi dopo la vittoria col Dego "Meritavamo più gol, dispiaciuto per Burdisso" (Video)

Proseguirà questa sera il tour de force della Virtus Sanremese, tra campionato e coppa. Ecco però le dichiarazioni di mister Marco Prunecchi dopo il successo di Cairo Montenotte contro il Dego. Secondo il tecnico dei matuziani il risultato poteva essere più ampio rispetto all'1-0 finale, inoltre l'allenatore ha voluto rimarcare il proprio rammarico per l'infortunio subìto da Simone Burdisso.
In Breve
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Cronaca
Eventi
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?