04 febbraio 2026

Calcio: Virtus Sanremese, mister Prunecchi dopo la vittoria col Dego "Meritavamo più gol, dispiaciuto per Burdisso" (Video)

Secondo il tecnico dei matuziani il risultato poteva essere più ampio rispetto all'1-0 finale

Proseguirà questa sera il tour de force della Virtus Sanremese, tra campionato e coppa. Ecco però le dichiarazioni di mister Marco Prunecchi dopo il successo di Cairo Montenotte contro il Dego. Secondo il tecnico dei matuziani il risultato poteva essere più ampio rispetto all'1-0 finale, inoltre l'allenatore ha voluto rimarcare il proprio rammarico per l'infortunio subìto da Simone Burdisso.

