Calcio: Ventimiglia, contro l'Albingaunia funziona la "terapia dei cori". Addiego: "Ci è venuta una testa così, ma è servita" (Video)

Reduce dalla dolorosa retrocessione dello scorso anno, questa stagione ha un po' il sapore della rivincita morale per il Ventimiglia. Ha così un sapore particolare il successo ottenuto su di un campo altrettanto "nobile" del calcio dilettantistico ligure come il "Riva" di Albenga contro l'Albingaunia, in una gara di ben altro lignaggio rispetto alla Prima Categoria decisa dalla rete del difensore Filippo Addiego. Una vittoria nata da un'intera settimana di preparazione con un retroscena curioso e quasi unico che però, oltre alla determinazione dei granata, sembra aver decisamente funzionato.
