Ventimiglia, Alessia Aprile del centro Studio Danza ammessa a due accademie

Alessia Aprile, alunna del centro Studio Danza di Ventimiglia , è stata ammessa in due accademie: l’ Accademia Ucraina di Balletto di Milano e l’Accademia Bozzolini di Firenze.

Un sogno che diventa realtà per la giovane ballerina che ha iniziato a muovere i primi passi, all'età di quattro anni, nella scuola di danza Centro Studio Danza in via Sottoconvento 23 a Ventimiglia, con Paola D'Angelo, storica direttrice, oggi scomparsa, ricordata sempre con affetto. Nel corso degli anni, è stata poi seguita costantemente da Giulia Belfi, insegnante e attuale direttrice della scuola. Dopo tanto impegno e dedizione Alessia è stata ammessa prima all'Accademia Bozzolini di Firenze e ora all'Accademia Ucraina di Balletto di Milano.

“Non potrei essere più orgogliosa del talento, della passione e della persona che Alessia è diventata" - commenta Giulia Belfi che ha seguito Alessia, sempre supportata e sostenuta dai genitori, nel suo impegnativo percorso - "Le ammissioni rappresentano il riconoscimento di un percorso solido, costruito su continuità, dedizione, valori artistici e umani".