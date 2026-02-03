Under 15 Ospedaletti: vittoria che vale la vetta

Il settore giovanile dell’Ospedaletti continua a regalare emozioni e risultati contrastanti nel campionato regionale. A brillare maggiormente è stata l’Under 15, che grazie alla vittoria interna contro l’Olimpic per 2-1 consolida la propria leadership in classifica. I gol di Lanteri e Aschero hanno permesso ai ragazzi di mister Marco Anzalone di portarsi a +10 sulla coppia di inseguitrici composta da Genova Calcio e Vado, confermando così la grande stagione dei Giovanissimi orange.

Passo falso, invece, per le altre squadre del settore giovanile. La Juniores regionale, guidata da Fabio Luccisano, è stata superata di misura dalla Genova Calcio per 2-1, con Cascone autore del gol ospedalettese. All’Under 16 di mister Paolo Sturaro, battuta al “Ciccio Ozenda” dal Pietra Ligure per 3-1, non è riuscito invece di raccogliere punti tra le mura amiche.

Nonostante gli stop, l’Ospedaletti conferma la solidità e il talento del proprio vivaio, con ragazzi pronti a crescere e a confrontarsi ai massimi livelli regionali. L’entusiasmo e l’impegno dei giovani atleti, accompagnati dai rispettivi allenatori, restano gli ingredienti principali per continuare a costruire un futuro sportivo promettente.

Risultati dettagliati:

Juniores regionale: Ospedaletti - Genova Calcio 1-2 (Marcatore: Cascone)

Allievi Regionali Under16: Ospedaletti - Pietra Ligure 1-3

Giovanissimi Regionali Under15: Ospedaletti - Olimpic 2-1 (Marcatori: Lanteri, Aschero)