Matuziana Under 15, esordio vincente nella seconda fase regionale: 5-0 al Molassana in trasferta storica domenica

Con l’inizio della seconda fase del Campionato Regionale Under 15 femminile, arriva subito un esordio da incorniciare per le Under 15 della Matuziana. Domenica scorsa, le ragazze guidate da Mister Franco Basta sono scese in campo in trasferta contro il Molassana, imponendosi con un netto e meritato 5-0. Una prestazione convincente sotto ogni aspetto, fatta di intensità, organizzazione e qualità tecnica. A trascinare le biancoazzurre ci hanno pensato Sarā Filippone e Diletta Borfiga, entrambe autrici di una splendida doppietta, mentre Benedetta Orsetti ha messo il sigillo finale firmando la rete del definitivo 5-0.

La squadra ha dimostrato grande compattezza e spirito di gruppo, controllando il match sin dalle prime battute e concedendo pochissimo alle avversarie. Questa la formazione della Matuziana: Campagna, Gillone A., Oualabou, Gillone G., Borfiga, Gullotti, Orsetti, Djebali. A disposizione: Fennouni, Del Rosso. Un inizio di fase regionale che lascia ottime sensazioni e conferma il buon lavoro svolto dallo staff e dalle ragazze, pronte a continuare questo percorso con entusiasmo e determinazione.