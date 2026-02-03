Challenge Sanremo cresce: iscrizioni raddoppiate a 8 mesi dal via e un indotto da oltre 900 mila euro per la Liguria

Quando mancano otto mesi esatti al via della quinta edizione del Challenge Sanremo, continua il trend fortemente positivo delle registrazioni al festival internazionale del triathlon della Riviera dei Fiori. Nonostante la gara sia ancora lontana, il numero degli iscritti provvisori è già raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato che testimonia la crescente fiducia degli atleti verso l’evento organizzato dalla Riviera Triathlon 1992: l’attuale numero di iscrizioni era stato raggiunto solo nel giugno 2025 nella passata edizione e addirittura a fine luglio nella prima edizione del 2022. La maggior parte delle adesioni riguarda la distanza media, prova regina del weekend del 3-4 ottobre, ma iniziano a riempirsi anche le liste dello sprint e del Nuota e Corri, con una presenza straniera già significativa e positive ricadute sul territorio. Anche quest’anno l’evento sarà ospitato da Portosole, location particolarmente apprezzata dagli atleti, che accoglierà zona cambio, partenza, arrivo, race office e le gare giovanili.

L’indotto sulla Regione Liguria

Il Challenge Sanremo attraversa 11 comuni della provincia di Imperia – da Sanremo a Ospedaletti – generando una forte visibilità grazie ad articoli web, contenuti social e video promozionali dedicati a ciascuna località. L’impatto economico stimato supera i 900.000 euro, frutto di oltre 4.000 presenze distribuite nei giorni precedenti e successivi alla manifestazione, secondo studi realizzati con Challenge Family e l’Università del Foro Italico di Roma. Dal 2022 a settembre 2025, inoltre, la manifestazione ha contribuito indirettamente alla manutenzione di circa 28 km di strade, con interventi su tratti chiave della Pista Ciclopedonale della Riviera dei Fiori e sulle salite e discese più iconiche del percorso.

Una gara unica nel panorama internazionale

Il Challenge Sanremo si conferma una gara unica nel circuito Challenge Family: la frazione ciclistica percorre le strade leggendarie della Milano-Sanremo, includendo il mitico Poggio di Sanremo sia per il medio sia per lo sprint. La corsa a piedi attraversa invece il Tunnel-Museo della Milano-Sanremo, regalando agli atleti un’esperienza immersiva nella storia della Classicissima.

“I numeri del Challenge Sanremo cominciano a essere interessanti anche in valore assoluto, oltre che per le percentuali molto positive rispetto agli anni passati” – sottolinea il Race Director Daniele Moraglia. “Oltre all’aspetto agonistico, ci piace fare rete con le realtà locali, sviluppare collaborazioni durature, essere attenti alla sostenibilità e lavorare in sinergia con le istituzioni. Dallo studio sulle presenze è emerso che il 15% degli iscritti era già stato a Sanremo l’anno precedente per provare i percorsi o partecipare a raduni sportivi. Un dato che valorizza Sanremo come località vocata al triathlon e allo sport, favorendo un turismo destagionalizzato, attento e consapevole”.