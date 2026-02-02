Inizio d’anno intenso per lo Judo Club Ventimiglia

Gennaio, in primis, è stato il mese legato ai festeggiamenti per il 55° anniversario di fondazione dell’Associazione Sportiva, culminati con la festa tenutasi presso la sede sociale, durante la quale il presidente del sodalizio ventimigliese, prof.ssa Antonella Iannucci, ha voluto premiare le “bandiere” del Club con un attestato di riconoscimento e di stima.

Primo tra tutti i premiati il Maestro Benemerito Rocco Iannucci, fondatore dello Judo Club Ventimiglia nel lontano 1971 e ancora oggi sua colonna portante e poi gli atleti simbolo degli ultimi anni: Maruska Iamundo da 20 anni tesserata per lo Judo Club Ventimiglia; Lorenzo Padova da 16 anni tesserato per lo Judo Club Ventimiglia e Riccardo Daltoè tesserato da 10 anni per lo Judo Club Ventimiglia.

Questi ragazzi sono cresciuti con noi e hanno reso il judo una parte importante del loro percorso di vita personale e sportivo, quindi non possiamo far altro che riconoscere i loro meriti e il loro attaccamento ai colori dello Judo Club Ventimiglia.

Una rappresentanza di Tecnici e di atleti ha preso parte alla sfilata della Fiamma Olimpica per le strade di Ventimiglia.

Inoltre, lo Judo Club Ventimiglia ha aderito al Progetto “Il venerdì dei Campioni” promosso dall’Amministrazione Comunale di San Biagio della Cima in collaborazione con la locale Scuola Primaria. I tecnici federali FIJLKAM Antonella Iannucci e Maruska Iamundo hanno incontrato gli alunni e le alunne promuovendo, attraverso attività ludico-motorie, i valori del judo e l’importanza della pratica di questa disciplina sportiva in età giovanile.

Infine, l’atleta Riccardo Daltoè ha preso parte al Trofeo Sankaku Como dove ha disputato la sua prima gara nella nuova classe di età (Cadetti Under18) e categoria di peso (90KG), terminando al secondo posto.