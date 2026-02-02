 / Sport

Sport | 02 febbraio 2026, 17:48

Partenza amara per la Roverino, perde in casa contro DLF Ventimiglia

La squadra di coach Fabrizio Gullace ora si prepara per la sfida contro il GSP Ventimiglia

Ub Roverino

Partenza amara in prima categoria per la Roverino del coach Fabrizio Gullace, che perde in casa 6 a 12 contro il DLF Ventimiglia.

Avvio molto equilibrato nel primo turno a terne dove Scembri-Greco e Mula hanno vinto agevolmente contro i ferrovieri, mentre Cocciolo-Leuzzi e Punturiero (Bertone) hanno dovuto arrendersi all’ultima giocata, oltre il tempo regolamentare.

A coppie, i successi sono stati raccolti da Greco-Leuzzi (Punturiero) e Cocciolo-Bertone, mentre Schembri e Mula hanno subito la sconfitta. Tuttavia, il divario tecnico tra le due squadre è emerso chiaramente nelle partite individuali: Leuzzi, Punturiero, Greco e Bertone (Cocciolo) hanno perso tutte e quattro le sfide, compromettendo il risultato finale.

Al termine dell’incontro, il coach Gullace ha commentato:
"Conoscevamo le potenzialità tecniche degli avversari, tuttavia con un po’ più di cattiveria agonistica avremmo potuto ottenere un risultato migliore. Nulla di grave: dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida di sabato contro il GSP Ventimiglia, squadra di grande valore tecnico che punta decisamente alla promozione."

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 14.30, sempre al bocciodromo Sandro Pertini di Corso Limone Piemonte, dove la squadra di coach Fabrizio Gullace dovrà affrontare la temibile formazione del GSP Ventimiglia.

Redazione sportiva

