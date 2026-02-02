Partenza amara per la Roverino, perde in casa contro DLF Ventimiglia

Partenza amara in prima categoria per la Roverino del coach Fabrizio Gullace, che perde in casa 6 a 12 contro il DLF Ventimiglia.

Avvio molto equilibrato nel primo turno a terne dove Scembri-Greco e Mula hanno vinto agevolmente contro i ferrovieri, mentre Cocciolo-Leuzzi e Punturiero (Bertone) hanno dovuto arrendersi all’ultima giocata, oltre il tempo regolamentare.

A coppie, i successi sono stati raccolti da Greco-Leuzzi (Punturiero) e Cocciolo-Bertone, mentre Schembri e Mula hanno subito la sconfitta. Tuttavia, il divario tecnico tra le due squadre è emerso chiaramente nelle partite individuali: Leuzzi, Punturiero, Greco e Bertone (Cocciolo) hanno perso tutte e quattro le sfide, compromettendo il risultato finale.

Al termine dell’incontro, il coach Gullace ha commentato:

"Conoscevamo le potenzialità tecniche degli avversari, tuttavia con un po’ più di cattiveria agonistica avremmo potuto ottenere un risultato migliore. Nulla di grave: dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida di sabato contro il GSP Ventimiglia, squadra di grande valore tecnico che punta decisamente alla promozione."

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 14.30, sempre al bocciodromo Sandro Pertini di Corso Limone Piemonte, dove la squadra di coach Fabrizio Gullace dovrà affrontare la temibile formazione del GSP Ventimiglia.