Grande giornata per il Boars Fight Team Migliano di Sanremo: Imbimbo pareggia un match spettacolare, Amri domina e vince nel K1

Domenica 8 marzo al Palamarco di Albenga, giornata entusiasmante per i ragazzi dell A.S.D. Boars fight team Migliano v.d. di Sanremo con eccellenti prestazioni nel k1 organizzata dal Kombat Tour Italia.

In gara Vincenzo Imbimbo insieme al suo avversario fanno un match bellissimo ed equilibrato fino all' ultimo secondo arrivando ad esito pari! Amin Amri, vince dominando tutti e tre i round mettendo ottimi colpi, facendo barcollare più volte l'avversario e mandandolo due volte knockdown!

"Complimenti ai ragazzi per la loro prestazione e per aver seguito in modo eccellente i consigli dell'angolo! I complimenti vanno anche a tutti i ragazzi del nostro team che ogni allenamento si aiutano l'uno l'altro nella crescita sportiva! Sono molto orgoglioso e soddisfatto di loro , più che un team siamo una grande famiglia, ora testa ai prossimi impegni agonistici.. Un ringraziamento al Maestro Davide Berardi del Daruma brazilian jiu jitsu che ha aiutato nella preparazione di Amin Amri! Ringraziamo i nostri federi sponsor Ristorante Blanco di Sanremo e la nostra nutrizionista Dott. Veronica Trevisan! Per ultimo volevo invitare tutti i team allo stage di MMA di domenica 8 febbraio tenuto dall'ex veterano ufc Alessio 'manzo' Di Chirico, presso la palestra Team Moschitta a Camporosso", commenta il coach e presidente Thomas Migliano del Boars fight team Migliano.