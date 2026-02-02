Debutta il 'Rally Radio Show': il nuovo format che porta online e dal vivo il mondo dei motori e dei rally

Martedì 3 febbraio 2026 prenderà il via un nuovo show online e dal vivo interamente dedicato al mondo dei motori, con un focus speciale sui rally e sul territorio locale.
Il programma “Rally Radio Show” andrà in onda ogni martedì per 15 puntate, accompagnando il pubblico fino a fine maggio, con un format dinamico e coinvolgente ispirato allo stile dei grandi show motoristici internazionali, in chiave fresca e accessibile. La trasmissione unirà intrattenimento e contenuti tecnici, alternando momenti di approfondimento, curiosità, racconti dal paddock e ospiti del panorama rallistico locale.
Il progetto vanta anche una collaborazione con la pista kart Mandracci di Arma di Taggia, realtà di riferimento per gli appassionati di motori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le energie locali e dare spazio a piloti, preparatori, organizzatori ed esperti della zona, grazie ad una sfida lanciata a tutti i futuri ospiti dove dovranno cimentarsi in un giro cronometrato lanciato per vedere, chi tra loro, sarà il più veloce!
Lo show sarà trasmesso online sulle piattaforme social YouTube, Instagram e Facebook Live, sui canali di “Asino Corse” rimanendo disponibile anche in differita per permettere a tutti di seguirlo in qualsiasi momento. Inoltre, sarà possibile assistere alle puntate anche dal vivo con pubblico presso il locale/ludoteca NPG di Arma di Taggia, in Via della Stazione 149, trasformando la trasmissione in un vero momento di incontro per la community.
Il programma si propone come uno spazio fresco, trasversale e inclusivo, capace di parlare sia agli appassionati di lunga data sia ai nuovi curiosi, trattando temi legati a novità, presente, passato e futuro del motorsport, con un’attenzione costante alle attività, agli eventi e ai protagonisti del territorio.
Per ulteriori informazioni, collaborazioni o richieste di approfondimento, la redazione del programma è a disposizione.
Di seguito le date con gli ospiti:
03/02 Ospite: Federico Gangi
10/02 Ospite: Alberto Orengo
07/02 Ospite: Vasco Lanfranchi
03/03 Ospite: Mirco Verrando
10/03 Ospite: Serena Barsanti
17/03 Ospite: Andrea La Cola
24/03 Ospite: Agostino Orsino
31/03/ Ospite: Monica Cicognini
14/04 Ospite: Mimmo Cannizzaro
21/04 Ospite: Roberto Brea
28/04 Ospite: Giulia Bico
05/05 Ospite: Maurizio Barone
12/05 Ospite: Paolo Vigo
19/05 Ospite: Massimo Balbi
26/05 Ospite: Roberto Fabietti
02 febbraio 2026
