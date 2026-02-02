Calcio: il Bordighera spiega perchè ha lasciato il campo "Arbitraggio privo di buon senso, abbiamo evitato che la situazione degenerasse"

Il Bordighera Sant'Ampelio è intervenuto sui proprio canali social per raccontare il motivo dietro l'abbandono del campo durante la partita contro il Borghetto. La direzione arbitrale non è andata giù alla società blu-arancione, tanto da preferire la rinuncia al match in corso pur di evitare ulteriori problematiche. Sotto la nota ufficiale.

Una domenica surreale

La Società intende prendere una posizione netta riguardo agli eventi verificatisi durante la giornata di ieri, domenica 1 febbraio. Ci teniamo a precisare che la nostra amarezza non deriva dal risultato sportivo, ma da una gestione arbitrale che riteniamo totalmente priva di equilibrio e buon senso.

La dirigenza racconta i fatti: "Una gestione ingiustificabile. Siamo consapevoli che l'errore umano faccia parte del gioco: accettiamo i falli fischiati o non fischiati, così come accettiamo le nostre sconfitte (non ultima quella per 9-0 della scorsa settimana, terminata con zero ammoniti, a dimostrazione della nostra correttezza). Tuttavia, non possiamo accettare la presunzione e la mancanza di dialogo. In una partita tranquilla e per nulla nervosa, ci siamo ritrovati con un bollettino di guerra surreale: 4 espulsioni e 7 ammonizioni comminate ai nostri danni. Due dei nostri ragazzi, noti per essere esemplari nel comportamento, allontanati per aver chiesto chiarimenti sulla barriera o per un semplice "grazie socio" (interpretato assurdamente come un'offesa)".

"La scelta di abbandonare il campo A 7 minuti dalla fine, di fronte a una situazione ormai fuori controllo e per evitare che il clima degenerasse ulteriormente, la Società ha deciso di ritirare la squadra. È stata una scelta di responsabilità, presa per tutelare i nostri tesserati e placare gli animi in un contesto diventato insostenibile. "Dietro ogni nostra partita ci sono sacrifici economici e personali. Vedere tutto questo calpestato da un atteggiamento di superiorità ci demoralizza profondamente". Mancanza di professionalità Oltre alla gestione in campo, segnaliamo l'arrivo del direttore di gara alle ore 14:10 per un fischio d'inizio previsto alle 14:30: una tempistica che parla da sé sulla preparazione all'incontro. Chiediamo solo rispetto per il lavoro che svolgiamo quotidianamente e per la passione che ci spinge a scendere in campo. Ora ne pagheremo le conseguenze a livello disciplinare, rimanendo sprovvisti di giocatori ingiustamente sanzionati, ma speriamo che il commissario di campo presente e le oltre 50 persone sugli spalti possano testimoniare la realtà dei fatti. Non è la prima volta che succede e vogliamo sottolinearlo! Ringraziamenti infine, desideriamo ringraziare sentitamente la società Borghetto per la comprensione dimostrata in quegli attimi concitati. A loro auguriamo il meglio per il proseguo della stagione".