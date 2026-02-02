 / Sport

Sport | 02 febbraio 2026, 12:37

Calcio femminile, Matuziana Sanremo in rimonta: le Juniores battono l’Entella 2-1 e conquistano un successo pesante

Partenza in salita per le biancoazzurre, poi la doppietta di Pastorino ribalta il match e regala tre punti nell’ottava giornata del campionato regionale femminile

Weekend vittorioso per la Matuziana Sanremo, le Juniores di Mister Francesconi sono scese in campo ospiti dell'Entella nell' ottava giornata di campionato regionale femminile.

Le Sanremesi iniziano il Match sottotono e proprio nei primi minuti di gioco regalano il goal del 1-0 alle padrone di casa. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Francesconi manda Pastorino la quale con uno splendido pallonetto riporta la partita in pari. Nel secondo tempo le biancoazzurre provano più volte a trovare il vantaggio, fino al 75° quando A. Cento serve l'ormai Bomber di Razza Pastorino che finalizza con un goal di prepotenza il 2-1 finale per le Matuziane.

Matuziana:

Ventura, Decristofaro, Celi, Fedorova, Ahmeti, Cicconetti, Cento, Assandri, Francesconi, Bucolo, Pastorino. A disp.: Bottino, De Montis, Fennouni.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium